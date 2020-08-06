رياضة | وزير الشباب والرياضة يطالب اتحاد الكرة بتحديد نهاية الدوري وبداية الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يطالب اتحاد الكرة بتحديد نهاية الدوري وبداية الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم بأن يحددوا موعد لنهاية الدوري الذي سيتم استئنافه غدا عقب توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما أكد أشرف صبحي أن مصر تسير بخطوات ثابتة في التجهيز لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وقال صبحي في تصريحات عبر أثير إذاعة أون سبورت:"قرعة مونديال اليد سوف تقام يوم 5 سبتمبر المقبل ولا يوجد تأجيلات في موعد انطلاق البطولة".

وأضاف:"قمنا بتطوير وإنشاء عدد من الصالات مثل ستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة".

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وعن عودة الدوري، علق صبحي قائلا:"كان لابد من هذه الخطوة لأن الرياضة تعبر عن المجتمعات ولذلك اتخذنا القرار المدروس بعودة النشاط الرياضي".

وأردف قائلاً :"استكمال الدوري أنقذ الرياضة المصرية من أزمات عديدة، منها آلية التعامل مع بقية الأقسام حال إلغاء الموسم لكن اللجنة الخماسية ستكون مطالبة بتحديد موعد انتهاء المسابقة والتخطيط للموسم الحالي والمقبل".

وعن التجديد للجنة الخماسية، اختتم صبحي تصريحاته قائلا: "استمرار اللجنة هو للصالح العام بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا في تعطيل عدد من الملفات المهمة وتمكنا من التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل التمديد لمدة 4 أشهر".