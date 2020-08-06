رياضة | اتحاد الكرة يشكر الرئيس.. ويؤكد على تحقيق العدالة وإنهاء الدوري بكل جدية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يشكر الرئيس.. ويؤكد على تحقيق العدالة وإنهاء الدوري بكل جدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها السيد رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي ، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية .

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا ، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.