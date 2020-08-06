رياضة | ملياردير أمريكي في طريقه للاستحواذ على روما الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ملياردير أمريكي في طريقه للاستحواذ على روما الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي روما في طريق ليصبح في يد ميلياردير أمريكي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الخميس، إن الملياردير الأمريكي، دان فريدكين، سيوقع عقدا لشراء نادي روما الإيطالي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريدكين قدم عرضا لشراء النادي مقابل 575 مليون يورو.

ويعد نادي روما، الذي تأسس عام 1927، من أعرق الأندية الإيطالية، واحتل في الموسم المنقضي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.