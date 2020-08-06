رياضة | الأهلي يؤجل صفقة باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤجل صفقة باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي استقروا بشكل نهائي على تأجيل صفقة باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي للموسم المقبل وغلق ملف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر المحمدي من أبرز المطلوبين في الأهلي في الفترة الأخيرة إلا أن طلب المارد الأحمر قوبل بالرفض من قبل إدارة الإسماعيلي طوال الفترة الماضية على الرغم من عودة العلاقات لطبيعتها بين إدارة الناديين منذ إتمام صفقة محمود متولي في الموسم الماضي والتي عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون.

وعقد مسئولو الإسماعيلي اتفاقا مع مسئولي الأهلي نص على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدي بسبب وجود رفض من جماهير الدراويش لرحيل نجم الفريق في الموسم الحالي وبالتحديد إلى الأهلي.

وطلب مسئولو الإسماعيلي من إدارة الأهلي تأجيل صفقة بيع المحمدي حتى الموسم المقبل على أن يتم إعارته خارجياً لمدة موسم على أن يعود بعدها إلى صفوف الأهلي أو يتم بيعه خارجياً ويقوم الأهلي بشرائه بعد ذلك على طريقة المُحلل.