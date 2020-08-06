الامارات | هل يترك شيكابالا الزمالك ويحترف بالدوري الأميركي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يترك شيكابالا الزمالك ويحترف بالدوري الأميركي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت في الفترة الأخيرة تقارير صحفية مصرية عن تلقي قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عرضا أميركيا للاحتراف في الدوري الأميركي وهو ما كشف عنه نجم المنتخب المصري السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني، ولكن مصدر مقرب من النادي كشف عن موقف اللاعب من هذا العرض.

وكان مجدي عبد الغني قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية أنه يمتلك عرضين للثنائي شيكابالا لاعب الزمالك وحسام عاشور لاعب الأهلي للحصول على خدماتهما بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل مادي مغري .

كما أكد خبير التسويق الرياضي المصري محمد سيف في تصريحات تلفزيونية أن ناديي ريفوليوشن وإندي إليفن الأميركي يرغبان في التعاقد مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، مشيراً إلى أنه لن يعلن عن الأرقام خلال الفترة الحالية حتى انتهاء المفاوضات».

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وأكد مصدر مقرب من قائد الفريق الأبيض شيكابالا أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الزمالك خلال الوقت الحالي، وأضاف أن عقد شيكابالا ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وأنه مستمر مع النادي الأبيض لحين نهاية عقده

وكان شيكابالا قد عاد إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري ونجح في التتويج مع القلعة البيضاء بثلاث بطولات منذ عودته وهم بطولة كأس مصر وبطولة السوبر الإفريقي وبطولة السوبر المصري.

وأشار المصدر أن شيكابالا سوف يحسم مصيره بعد انتهاء عقده وعدم تجديد تعاقده مع الأخير، سواء باعتزال الساحرة المستديرة أو بخوض تجربة جديدة بأحد الأندية الخارجية.

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