شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز ينهي إجراءات السفر الي المانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمود عبد العزيز، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، علي موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، علي السفر الي المانيا.
ويبحث عبد العزيز، عن رحلة طيران، الي المانيا، للعرض علي الطبيب الألماني، المتابع لحالته، في المرحلة الأخيرة من التأهيل الخاصة به.
واجري عبد العزيز، جراحة قطع الرباط الصليبي، علي يد احد الأطباء الالمان، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع الزمالك في دوري رابطة الابطال الافريقي.
ويسعي عبد العزيز، لإنهاء كافة الإجراءات، الخاصة بسفره، ليكون جاهز للسفر، في حالة العثور علي رحلة طيران.
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