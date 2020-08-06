شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب وسط المصري تُربك حسابات طارق العشري قبل مباراة الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي المصري، بشد في العضلة الامامية.

وتسببت إصابة عبدالواحد، في عدم إكماله المران الرئيسي لفريقه استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري المقررة «اليوم».

ويجري الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق، اختبار طبي للاعب، لتحديد مدي إمكانية دخوله ضمن قائمة الفريق، استعداداً للمواجهة.

وأربكت الإصابة الجهاز الفني للفريق، بقيادة طارق العشري، خصوصاً وان عبدالواحد، من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها في خط وسط الفريق.

تقام مباراة الزمالك والمصري البروسعيدي في الثامنة من مساء اليوم، في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع ال١٤ للدوري .

ويلتق يالزمالك، مساء اليوم الخميس، مع المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر بالدوري.

ومباراة الزمالك، اليوم، هي الأولى عقب عودة الدوري المصري، الذي توقف منذ نحو 3 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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