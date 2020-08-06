شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة طارق حامد أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لإختبار طبي «الجمعة».

ويعاني طارق حامد، من إجهاد عضلي، تعرض له خلال مشاركة الفريق الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ويحسم باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مصير مشاركة حامد، امام الاتحاد السكندري، على ضوء الاختبار الطبي.

تقام مباراة الزمالك والمصري البروسعيدي في الثامنة من مساء اليوم، في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع ال١٤ للدوري .

ويلتق يالزمالك، مساء اليوم الخميس، مع المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر بالدوري.

ومباراة الزمالك، اليوم، هي الأولى عقب عودة الدوري المصري، الذي توقف منذ نحو 3 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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