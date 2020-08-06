شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. انطلاق أول مباراة رسمية في الدوري بعد 100 يوم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق في الثامنة من مساء اليوم اول مباراة رسمية في الدوري عقب ازمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد عن ١٠٠ يوم ، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع ال١٤ للدوري . مباراة اليوم تحمل اهمية كبري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك وذلك علي الرغم من قلة فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري ، حيث يرغب كارتيرون في تجربة اكبر عدد من لاعبيه وتجعيزهم من خلال المباريات الرسمية ، استعدادا للمباراة الاهم من وجهة نظر الزمالك وهي مواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها سبتمبر المقبل في دور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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واستقر الفرنسي علي بعض التبديلات الاضطرارية في تشكيل الزمالك اليوم بسبب غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق ويوسف اوباما مهاجم الفريق للاصابة والمغربيان اشرف بن شرقي واوناجم لعدم جاهزيتهم لانهم لما يشاركا مع الزمالك في فترة الاعداد الحالية التي اشتمرت ما يقرب من شهر ونصف ، بسبب عدم وصولهما للقاهرة من المغرب ، ومن المفترض وصول الثنائي امس والجريدة ماثلة للطبع. ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل يضم محمد ابو جبل في حراسة المرمي ، امامهوالرباعي حازم امام ومجمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافيو، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، امامهما شيكابالا واحمد سيد زيزو واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد.

أما بالنسبة للمصري فقد نجح طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إيصال اللاعبين لأعلى فورمة للمباريات بعدما خاض معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة 10 أيام خاض فيه أربع مباريات واستطاع عمل توليفة جديدة من اللاعبين بالإضافة لتأهيل بعض اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد مسعود حارس المرمى وعماد فتحى العائد من إصابة بالرباط الصليبى . ويعول العشرى كثيرا على لاعبى الحرس القديم بصفوف الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على التقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى خاصة وأن الفريق مازال لديه مباراة أخرى مؤجلة وفى حالة الفوز بهما سيدخل بقوة زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى . وعقد طارق العشرى أكثر من جلسة مع اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم خلال تلك المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط فى ظل الغيابات الكثيرة داخل صفوف الفريق الأبيض والتى تجعل المباراة فى المتناول ، فى الوقت الذى يغيب في الثنائى مفتاح طقطق وسعيدو صنبورى من المصرى لعدم الإلتزام ورغبة العشرى فى وضع حد لتلك الحالة قبل الدخول فى زمرة مباريات الدورى .