شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد عبد الوهاب يترك بصمته الأخيرة فى الكأس أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدور قبل النهائي لكأس مصر موسم 2006 آخر أهداف الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، حيث نجح في إحراز هدف الأهلي الوحيد في المباراة ليقود فريقه للدور النهائي في البطولة، وأحرز اللاعب هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة، وهو الهدف الأخير للاعب الراحل والسادس في مشواره مع الأهلي.

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محمد عبد الوهاب الذى ولد فى سنورس بالفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وقبل أن يتم عامه الثامن عشر كان يلعب للفريق الأول بنادى الألمونيوم فى نجع حمادى.

موهبته أجبرت مدرب منتخب الشباب حسن شحاتة على ضمه لصفوف الفريق الذى توج بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب فى بوركينا فاسو 2003، ثم بلغ دور الـ16 فى كأس العالم للشباب بالإمارات فى العام ذاته.

لم يعد عبد الوهاب من الإمارات بعد أن التقطته أعين نادى الظفرة، الذى وجد فيه مشروعا جيدا للمستقبل، لكنه لم يرتد قميص الظفرة أبدا، بعد أن خرج معارا إلى إنبى.