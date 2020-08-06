لحظة بلحظة مباراة الزمالك ضد المصري فى الدوري

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.

تقام المباراة في فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ستذاع مباراة الزمالك ضد المصري على قناة أون تايم سبورت.

وفضل الفرنسى كارتيرون، ، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر اقامتها على ستاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة 20 لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات فى المباراة.

ومن المتوقع أن يحاول كارتيرون تعويض غياب بن شرقي وأوناجم وطارق حامد وأوباوما وشيكابالا وعبد الله جمعة وامام عاشور الذين تأكد غيابهم ويسعي إلى خوض اللقاء بتشكيل مكون من كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل الدفاع: حازم إمام ،محمود علاء، محمود الونش، ، محمد عبد الشافي الوسط: فرجاني ساسي، محمد حسن، كريم بامبو في الهجوم: مصطفى محمد، إسلام جابر، و أسامة فيصل. الزمالك ضد المصري الزمالك ضد المصري .. محمود وادى يقود هجوم المصري البور سعيدي بينما استقر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك باعتباره الأكثر جاهزية بسبب معاناة أحمد جمعة من الإصابة التى ألمت به الموسم قبل الماضى ، بينما مازال النيجيرى اوستن اموتو تحت التأهيل بعد إجرائه لعملية جراحية ببورسعيد قبل بداية المعسكر الذى أقيم ببرج العرب . الزمالك ضد المصري Advertisements الزمالك ضد المصري .. العشري يعلن قائمة المصري البور سعيدي الزمالك والمصري وأعلن طارق العشرى قائمة لاعبيه التى سافرت لبرج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الزمالك والتى ضمت 25 لاعبا على النحو التالى : - أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى. كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر. عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا شيكا ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط الزمالك والمصري الزمالك ضد المصري محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم. ومن المتوقع أن يخوض المصري اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : أحمد مسعود الدفاع : كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، حجاج عويس الهجوم : عبد الناصر دي ماريا، محمود وادي الزمالك ضد المصري

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