شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس أخفى إصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «دى تيليجراف» الهولندية، أن العديد من لاعبي وإداريي فريق أياكس أمستردام أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الصحيفة أن 13 شخصاً أصيبوا بالعدوى وهو ما لم يؤكده متحدث باسم النادي.

ولم يحدد متى أو كيف أصيب الأشخاص المعنيون. ويعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس قبل يونيو عندما كان مركز تدريبات الفريق مغلقاً بعد تعليق المنافسات.

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