شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إعارة بادجي ونيدفيد ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي إعارة السنغالي اليو بادجي وكريم نيدفيد ومحمد محمود ثلاثي الفريق في الموسم الجديد، بعد أن ظهر ذلك المقترح خلال الساعات الماضية، لاسيما وأن إعارة بادجي ستمكن الإدارة الحمراء من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، فيما جاء التفكير في اعارة نيدفيد ومحمد محمود نظراً لعدم مشاركتهما مع الفريق منذ فترة طويلة فالأول يعاني من إصابة كبيرة في الركبة أبعدته عن الفريق منذ قرابة الموسم ونصف، بينما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية منذ 9 أشهر.

وتعافى محمد محمود من الإصابة بشكل كامل فيما لازال كريم نيدفيد يخضع للعلاج الطبيعي تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك حاجة فنية لمحمد محمود وكريم نيدفيد خاصة وأنهما يجيدان اللعب في أكثر من مركز ويمنحان المدير الفني خيارات فنية كثيرة، في الوقت الذي لم يحصل اليو بادجي على الفرصة بشكل كامل خاصة وأنه انتقل للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي ولم يحصل على الفرص المناسبة لتفشي فيروس كورونا في مصر والعالم وتوقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي.

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