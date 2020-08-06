رياضة | بريمن الألماني يسعى لضم موهبة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريمن الألماني يسعى لضم موهبة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير الكرة بنادي فيردر بريمن الألماني فرانك باومان، أن النادي يسعى لضم تاهيث تشونغ من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد إعارة.

وقال باومان في تصريحات نشرتها صحيفة فيسير-كورير اليوم الأربعاء، إن تشونغ يتمتع بسرعة عالية ويلعب في مركز الجناح كمان أنه يمثل عنصراً مناسباً للفريق.

وأضاف: "سيكون من المنطقي ضم مثل هؤلاء اللاعبين من أندية بارزة".

وكان تشونغ (20 عاماً) قد انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد قبل 4 أعوام قادماً من فينورد، وهو لاعب في المنتخب الهولندي للشباب (تحت 21 عاماً)، ونادراً ما شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.

وفي بريمن، الذي أفلت من الهبوط لدوري الدرجة الثانية عبر الفوز في الدور الفاصل، قد يحل تشونغ مكان ميلوت راشيكا الذي يتوقع أن يرحل عن الفريق.

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وذكر باومان: "إذا رحل ميلوت، سنضم لاعباً".

من ناحية أخرى، قال بومان إن المهاجم ماكس كروز لن يعود إلى فيردر بريمن، الذي رحل عنه في يوليو 2019 للانضمام إلى فنربخشة التركي، علماً بأنه كان هداف الفريق.

وأضاف بومان في تصريحات للصحافيين: "نظرنا في الأمر، لكنه يرغب في فعل شيء آخر، ويمكننا التعايش مع ذلك، هو يبحث عن تحد جديد"

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ورحل كروز عن فنربخشة (32 عاماً) قائلاً إنه لم يحصل على مستحقاته، ويسعى للعودة من جديد إلى الدوري الألماني.

وارتبط اسم كروز أخيراً بكل من ناديي هيرتا برلين ويونيون برلين.