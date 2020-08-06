رياضة | قائد الأهلي الأسبق يندب حظه لاتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي الأسبق يندب حظه لاتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه نادم على قرار الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، والانتقال إلى سيون السويسري.

وأكد عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار، أنه يعترف بأنه أخطأ وتسرع عندما قرر الرحيل عن الأهلي.

في الوقت ذاته أشار إلى أن الخطأ ليس عيباً فالكل يخطأ، وأنه كان لابد أن يرحل، بسبب الضغوطات الكثيرة التي كانت على عاتقه، والتي يأتي أبرزها من مانويل جوزيه، خاصة بعدما سحب منه الشارة في أكثر من مرة، فضلا عن بعض المواقف الأخرى على مدار 4 سنوات.

وأتم، "قدمت مباريات قوية في سيون ولم أفشل عكس ما يتردد ولكني أعترف أنني تسرعت في الرحيل عن صفوف الأهلي".