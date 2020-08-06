شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يطلب المشاركة أمام المصري رغم الإصابة.. وكارتيرون يرفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل داخل معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية خلال جلسته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني.

وفاجأ حامد مديره الفني بطلبه السماح له بالمشاركة مع الفريق في مباراة المصري في أولي مباريات الفريق الدوري، الخميس، لكن كارتيرون رفض بشدة وعقد جلسة مطولة مع اللاعب في حضور مترجم الفريق والدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، وأقنعه بعدم المشاركة في المباريات لضمان جاهزيته للمباراة التالية أمام الاتحاد السكندري.

وأبلغ كارتيرون طارق حامد أنه لن يغامر به لتفادي تفاقم إصابته بعدما عانى من إجهاد عضلي قد يعود مرة ثانية حال مشاركته أمام المصري، وبالتالي يفقده الفريق الفترة المقبلة.