شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تبدأ المباريات الودية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الزمالك، بقيادة إيهاب محمد علي، المدير الفني، تدريباته بمركز شباب الجزيرة نظرا لوجود إصلاحات بصالة النادي. واستقر الجهاز الفني لطائرة السيدات على البدء بالمباريات الودية الأسبوع المقبل استعدادا لاستئناف بطولة الدوري. ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق سبورتنج 20 أغسطس الجاري في صالة الزمالك ضمن منافسات الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الزمالك تبدأ المباريات الودية الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.