شكرا لقرائتكم خبر عن هدهود يرفض خوض سيدات سلة الزمالك مباريات ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته بصالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق، بقيادة مصطفي هدهود.

وخضعت لاعبات الفريق قبل بدء التدريب، الخميس، لقياسات أوزان من أجل متابعة الحاله البدنية للفريق، ثم الجري حول الملعب والخضوع لبعض التدريبات على التسديدات المختلفة.

من جهته، أكد مصطفي هدهود عدم خوض اللاعبات لمباريات ودية خلال الفترة الحالية والبدء بمباراة الترام مباشرة ١٦ أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز بملعب وزارة الشباب والرياضة.