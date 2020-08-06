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نادال يغيب عن فلاشينج ميدوز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نجم التنس الإسباني رافايل نادال عدم مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، بسبب قلقه من .
وقال نادال على حسابه على تويتر «بعد تفكير عميق، قررت عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام. الوضع الصحي لا يزال معقداً جداً في العالم بأجمعه وحالات جائحة كوفيد-19 تتكاثر، ويبدو أننا لم نتمكن من السيطرة عليه حتى الآن».
وأضاف «إنه قرار لم أكن أود اتخاذه، لكنني قررت أن أتبع قلبي هذه المرة وفي الوقت الحالي أفضل عدم السفر».
وتقام بطولة فلاشينج ميدوز من 31 أغسطس حتى الثالث عشر من سبتمبر/أيلول على أن تليها بطولة رولان جاروس بعدها بأسبوعين. ومع غياب السويسري المخضرم روجيه فيدرر عن الموسم الحالي بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، فإن البطولة الأمريكية ستشهد غياب النجمين عنها سوياً للمرة الأولى منذ 1999.

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