معسكر إيجابي للعين في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرتغالي بيدرو، مدرب العين أن معسكر أبوظبي يسير بصورة ممتازة، وأن حماس اللاعبين يعطيه شعوراً رائعاً قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيدرو: «الفترة الحالية مهمة جداً بالنسبة للفريق في التحضير للموسم الجديد، وشخصياً سعيد جداً بردة فعل اللاعبين وحماسهم الكبير خلال التدريبات والتزامهم ببرنامج المعسكر».

وتابع بيدرو: «الجميع هنا يمنحك الشعور الجيد والسعادة بالعودة للعب كرة القدم بعد فترة توقف ليست قصيرة على الرغم من أن الوضع يختلف عن السابق بداية بالتدريب في مجموعات صغيرة مكونة من لاعبين اثنين».

وأكد أن المرحلة الأولى، شهدت عودة اللاعبين الذين أبعدتهم الإصابة لفترة طويلة عن المشاركة في الحصص التدريبية ومباريات الفريق في الموسم الماضي، وعمل الجهاز الفني على إعداد الفريق لتقديم أداء أقوى في الموسم الجديد.

وأنهى بيدرو، حديثه بالقول: «انتظرنا في المرحلة الأولى التحاق عدد من اللاعبين للمعسكر والذين لم يسجلوا حضورهم في الوقت المحدد بسبب ظروف الطيران التي فرضتها جائحة كورونا كلابا كودجو وكذلك اسلام خان، كما التحق خمسة لاعبين بمعسكر المنتخب الوطني واعتمدنا مبدأ السلامة كأولوية بخصوص كايو كانيدو».