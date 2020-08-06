شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يطرد موظفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل تفاوضه على عقد جديد بعدة ملايين لمهاجمه بيير-إيمريك أوباميانج، أعلن أرسنال عن خطط للاستغناء عن 55 موظفاً.

وقال أرسنال، أمس الأربعاء، إن هذه التخفيضات نتيجة التداعيات المالية لجائحة كوفيد-19، وأثار الإعلان غضباً فورياً على وسائل التواصل الاجتماعي من المشجعين الذين قارنوا المبالغ الضخمة المخصصة للإبقاء على اللاعبين الكبار بالوظائف المفقودة.

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