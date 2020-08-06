شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365” يعاود الدوري المصري لكرة القدم نشاطه اليوم بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويفتتح فريقا الزمالك والمصري، مباريات العودة بلقاء قمة بين فريقين عريقين.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمد عادل، ويعاونه أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، والحكم الرابع عبد العزيز السيد.

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