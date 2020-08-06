«الأبيض» يبدأ الإعداد الجدي لتصفيات المونديال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس إلى صربيا عبر طائرة خاصة، لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي تعتبر مهمة جداً من أجل اطلاع المدرب الكولومبي الجديد بينتو على مستويات اللاعبين.

ويبحث «الأبيض» خلال معسكر صربيا على إقامة مباريات ودية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات مونديال 2023 التي ستقام شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

ويستضيف منتخبنا الوطني نظيره منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة.

وأقام «الأبيض» المرحلتين الأولى والثانية من الإعداد للتصفيات في عهد بينتو في مدينة العين، وتدرب في استاد هزاع بن زايد.

وضمت بعثة المنتخب 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد خليل.