فولهام يعود إلى «البريميرليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد فولهام إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة في إنجلترا، بعد موسم واحد في الدرجة الأولى بفوزه على جاره برنتفورد في غرب لندن 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-صفر) في مباراة الملحق بينهما على ملعب ويمبلي.

وبات فولهام ثالث فريق يتأهل إلى الدرجة الممتازة، بعد ليدز بطل الدرجة الأولى ووصيفه وست بروميتش البيون.

وكان بطل المباراة جناج أيسر فولهام جو براين الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 105 من ركلة حرة مباشرة من 35 متراً، بعد أن لمح حارس مرمى الفريق المنافس دافيد رايا متقدماً، و117 بعد تبادل الكرة مع المهاجم الصربي الكسندر متروفيتش هداف دوري الدرجة الأولى برصيد 26 هدفاً، والذي نزل احتياطياً، قبل أن يرد برنتفورد بهدف شرفي في الثواني الأخيرة، بواسطة هنريك دالسغارد.

وكانت الصحف وصفت المباراة بانها الاغلى من ناحية الجوائز المالية لان الفائز بها سيحصل على مبلغ مقداره 160 مليون جنيه استرليني (177 مليون يورو) بينها 2ر94 مليون يورو.