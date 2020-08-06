شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يستعير بيدرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلن نادي بني ياس ضم البرازيلي جواو بيدرو قادماً من الظفرة بنظام الإعارة، ليكمل «السماوي» عقد لاعبيه الأجانب، بعدما تعاقد أيضاً مع الثنائي الأرجنتيني خيمينيز وسواريز، وأبقى على خدمات المدافع ساشا منذ الموسم الماضي.

وتألق بيدرو في صفوف الظفرة وبرز كهداف جيد، حيث خاض 23 مباراة معه وسجل 15 هدفاً.

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