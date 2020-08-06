عبيد سعيد يؤكد جاهزية «صالات البطائح» لاستئناف الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد عبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام نادي البطائح الثقافي أن فرق النادي عادت إلى التدريبات وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الدولة، موضحاً أن النادي على تواصل مستمر مع جميع الاتحادات للتعرف على كل المستجدات الخاصة بسير النشاط، وقال: «كل شيء يسير على ما يرام على مستوى الفريق الأول وفريق كرة السلة وفريق كرة الصالات الذي يواصل تحضيراته على ملعبه بصورة منتظمة، وأصبح جاهزاً لاستكمال الموسم والموسم الجديد».

وأوضح أن الفريق تربع على منصة التتويج وحقق ثلاث بطولات ويطمح في الفوز ببطولتي الدوري والكأس، وأضاف: «نتمنى أن ندخل للموسم الجديد بروح معنوية عالية وثقتنا في الفريق والجهازين الفني والإداري كبيرة، ونتمنى لجميع فرق البطائح التوفيق في جميع الاستحقاقات القادمة، وأتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي ونائبه عبد الملك جاني وإخوانهما أعضاء مجلس الإدارة وأتمنى لهم التوفيق في الدورة الجديدة».