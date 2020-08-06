شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مثمر بين جمعية الرياضات الإلكترونية ومؤسسات التعليم العالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، اجتماعاً عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وشهد الاجتماع المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، والدكتور حمد كرم الكعبي، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي.

وناقش الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين، والعمل على تنظيم بطولات للرياضات الإلكترونية لطلاب الجامعات في الدولة وتدخل ضمن الأجندة السنوية التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي.

وقال الطاهر إن توجهيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، تؤكد سعي الجمعية الدائم إلى التعاون مع المؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة بهدف تأسيس شراكات قوية تخدم الرياضة في الدولة.

وأضاف الأمين العام للجمعية أن الهدف من التعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي يتماشى مع الأهداف التي وضعناها في الجمعية، وهي المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب، واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية.

من جانبه، أشاد الدكتور حمد كرم الكعبي بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية كجهة تنظيمية رسمية في هذا المجال، خاصة في ظل الاهتمام الكبير التي تحظى به الرياضات الإلكترونية بين فئات المجتمع.

وأضاف الدكتور الكعبي أن التعاون مع الجمعية سيتيح المجال للجانبين لتنظيم بطولات إلكترونية بكل احترافية ومسؤولية، خاصة أن الجانبيّن يتشاركان في الرؤية والأهداف المجتمعية.