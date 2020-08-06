الشرقاوي مديراً فنياً للفلاح.. والفريق يدشن تحضيراته السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعاقد نادي الفلاح لكرة القدم مع المصري محمد السيد أحمد «الشرقاوي»، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق في موسمه الأول بدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد، وسبق للمدرب الإشراف على رديف الجزيرة وبني ياس لسنوات طويلة.

وكان النادي اتفق مع الإيفواري الشاب أوتارا إبراهيما «18عاماً»، من نادي راسينج أبيدجان لضمه إلى صفوفه في الموسم الجديد، والصفقة تنتظر الإعلان الرسمي.

وقررت إدارة النادي بداية الاستعدادات للموسم الجديد بعد غد السبت، على ملعب نادي بني ياس القديم تحت قيادة المدرب الجديد وبمشاركة جميع اللاعبين في الفرق الثلاثة الأول والشباب وتحت 17 عاماً، وتمت مخاطبة اتحاد الكرة بخطاب رسمي لأخذ الموافقة لبداية التدريبات، وخضع الجهاز الفني واللاعبون للفحوص الطبية لـ «كورونا» في الأيام الماضية وفقاً للإجراءات المطلوبة في البروتوكول الصحي من قبل اتحاد كرة القدم.

وأكد يوسف عبدالله الحمادي رئيس مجلس إدارة الفلاح أن النادي حسم جميع المطلوبات لمشاركة النادي في دوري الدرجة الأولى، ويتبقى فقط الإشهار الرسمي وكشف أن مجلس إدارة الفلاح سيجتمع اليوم مع مجلس أبوظبي الرياضي لحسم شهادة الإشهار الرسمية، ووجه الحمادي الشكر إلى المجلس على تعاونه مع النادي في الفترة الماضية ويتمنى مزيداً من الدعم، وقال الحمادي إن مجلس ادارة النادي في اجتماعات أسبوعية لمناقشات كل الأمور التي تهم النادي والفريق من ضمنها مقر النادي الجديد وحسم التعاقدات الجديدة على ضوء الترشيحات من شركة كرة القدم والجهاز الفني.

وبدوره، قال حسين المنهالي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الفلاح، إن النادي أجاز خطة الإعداد منذ فترة حيث يدشن الفريق استعداداته بعد غد السبت على استاد بني ياس القديم جوار بوابة الشرق مول، ووجه الشكر إلى ادارة نادي بني ياس.

وكشف رئيس شركة كرة القدم، أن الفلاح يجرب الآن عدداً من اللاعبين الأجانب للتعاقد معهم للموسم الجديد، لافتاً إلى أن النادي سيعلن التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين من أندية الجزيرة والوحدة وبني ياس.

ويرى المنهالي أن المدرب المصري محمد الشرقاوي يمتلك سيرة جيدة في الدولة من خلال إشرافه على رديف الجزيرة وبني ياس لسنوات طويلة وسبق له أن أشرف على تدريب عدد من اللاعبين المواطنين.