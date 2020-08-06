ألافيس يتعاقد مع ماشين المدرب السابق لإسبانيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ألافيس الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين بابلو ماشين المدرب السابق لإسبانيول، على رأس جهازه الفني للفريق في الموسم المقبل.

وسيحل المدرب الذي تمت إقالته في ديسمبر الماضي من إسبانيول خلفاً لخوان رامون لوبيز مونيز الذي تسلم مهامه في يوليو 2019.

وأوضح النادي الباسكي في بيان له، أن عقد ماشين يمتد لموسم واحد فقط. وعدل ماشين البالغ 45 عاماً، عن فكرة تدريب فريق كينجداو هيونداي الصيني نهاية يوليو المنصرم بعد أسبوع من خبر التعاقد بين الطرفين لأسباب شخصية، وفق بيان نشره على حسابه على «تويتر».

وأنهى ألافيس الموسم المنتهي في يوليو الماضي في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، ونجح في الهروب بصعوبة من الهبوط إلى الدرجة الثانية؛ إذ كان الفارق مع ليجانيس آخر الهابطين ثلاث نقاط فقط.

ولم تتكل فترة ماشين مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية بالنجاح الموعود، حيث فاز معه في أربع مباريات فقط من أصل 15 خاضها، وأقيل من منصبه غداة الخسارة أمام ليجانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة في ديسمبر الماضي.

وبدأت مسيرة ماشين التدريبية في نادي نومانسيا مع الفئات العمرية عام 2000 ليتدرج إلى أن بلغ الفريق الأول عام 2011، واستلم بعدها فريق جيرونا (2014-2018)، ثم انتقل إلى إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بين عامي 2018 و2019، فإسبانيول في الموسم الحالي الذي اختتم الأسبوع الماضي بتتويج ريال مدريد بطلاً.