شركة كلباء لكرة القدم تُوزِّع الحقائب الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

وجهت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء برقية شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الإمارة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، على الرعاية الكريمة والثقة الغالية التي أولوها لمجلس الإدارة الجديد الذي عقد اجتماعه الأول الأربعاء، برئاسة علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة، بحضور جميع الأعضاء، وتم خلاله انتخاب محمد مطر الزعابي نائباً لرئيس الشركة.

وتم توزيع الحقائب الإدارية على النحو التالي: أحمد صالح المختن مديراً مالياً وللخدمات المساندة، ومحمد عبدالله الزعابي مشرفاً للفريق الأول ومسؤولاً عن التعاقدات، ومايد محمد المراشدة مستشاراً قانونياً ونائباً لمسؤول التعاقدات، وفيصل عبدالله البيرق مشرفاً للمراحل السنية، وعبد العزيز مبارك اللوغاني مشرفاً على أكاديمية كرة القدم، وعيسى موسى بن هويدن رئيساً للجنة الإعلامية والمجتمعية ومقرراً للشركة.

وتقدم أعضاء الشركة بالشكر إلى رئيس النادي الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، وأخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي على الدعم اللامحدود للنادي ولإدارته، كما أثنى الأعضاء على ما يقدمه مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي لقطاع الرياضة في الإمارة. واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر للأعضاء السابقين محمد اليماحي لانتخابه عضواً لدى رابطة المحترفين الإماراتية، وصالح محمد الوشاحي وسليمان يوسف المغني اللذين اعتذرا عن الاستمرار في عضوية الشركة لأسباب تتعلق بظروفهم الخاصة التي تحول دون وجودهم في النادي.

وأكد علي حسين اللوغاني عزمهم على مواصلة العمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة النجاح وتحقيق كافة الأهداف المرجوة، وتطلعات أبناء كلباء، وتنفيذ استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي في النهوض بأندية الإمارة من جميع النواحي.

يذكر أن التشكيل الجديد أسفر عن دخول أربعة أعضاء جدد لإدارة الشركة في مقدمتهم محمد مطر الزعابي نائب الرئيس، إلى جانب أحمد صالح المختن وعبد العزيز مبارك اللوغاني، وعيسى موسى بن هويدن.