نخبة الفرق تتأهب لبطولة جديدة لسباقات السيارات الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستتنافس نخبة من أكبر الفرق في عالم سباقات السيارات الرقمية للفوز بجائزة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، وستدور المنافسات على مضمار افتراضي في إطار بطولة سباق السيارات «V10» التي قامت بتصميمها شركة جفينيتي المختصة في الرياضات الإلكترونية بالاشتراك مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات.

وستكون فرق ويليامز للرياضات الإلكترونية وBWT لسباقات الرياضات الإلكترونية، وفورد (فوردزيلا)، وسوزوكي (جيزا تيم) الأولى من بين ثمانية فرق سيُعلن عن مشاركتها في هذه المسابقة العالمية، كما سيتم الإفصاح عن التشكيلة النهائية للفرق التي ستخوض غمار البطولة خلال الأيام القادمة.

وستدور المنافسات وفق نظام بطولة يلاقي خلالها كل فريق بقية الفرق الثمانية المشاركة (دورة روبن أو الكل ضد الكل)؛ وسيُتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط بطلاً ليحصل على جائزة قيمة جداً قدرها 100 ألف جنيه إسترليني.

وتعد النسخة الافتتاحية من بطولة سباق السيارات «V10» التي قامت بتصميمها شركة جفينيتي المختصة في الرياضات الإلكترونية بالاشتراك مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات أول مسابقة في سلسلة السباقات العالمية التي وقع الإعلان عنه سابقاً.

وبالاعتماد على لعبة اسيتو كورسا «Asseto Corsa»، تجمع كل مقابلة فريقين يتباريان في ثلاثة سباقات مختلفة، وسيقوم كل فريق بتقديم ثلاثة سائقين يتوجب عليهم التنافس خلال السباقات الثلاثة.

وستتنافس كل الفرق على المضمار بواسطة سيارات جديدة أعدّت خصيصاً للبطولة، وهي سيارات أحادية المقعد ذات عجلات مكشوفة تتميز بتصميم فريد يتماشى مع متطلبات المتسابقين، بالإضافة إلى تمتعها بمحرك V10 المفضل لدى الجماهير. وسيخوض أسرع المتسابقين المحترفين على أجهزة المحاكاة هذه البطولة من منازلهم جلوساً على دكة سباق مكتملة اُعدّت للغرض، كما سيخضعون للمراقبة المباشرة بالصوت والصورة من استوديو قناة جفينيتي بفولهام بلندن.