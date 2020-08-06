ليفربول يكشف عن قميصه الرسمي للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي ليفربول لكرة القدم، عن القميص الرسمي الجديد الخاص بالفريق لموسم 2020-2021 بالتعاون مع علامة نايكي، ومن المقرر طرح القميص للطلب المسبق على الإنترنت، وفي متاجر العلامة قبل طرحه للبيع العام لدى كافة نقاط البيع المعتمدة، اعتباراً من الخميس 6 أغسطس.

ويشكّل القميص الجديد باكورة التصاميم التي تقدمها علامة نايكي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، ويتميز القميص كالعادة باللون الأحمر الجريء، مع لمسة العلامة التي أضافت خطّين بالأبيض والفيروزي أسفل الأكمام وحول الياقة على شكل حرف V.

وتعكس هذه التوليفة اللونية تقاليد الموضة المتّبعة في النادي على مدى تاريخه العريق، والتي نجدها عناصر أساسية في شعاره الرسمي، وتظهر أيضاً كعلامة بارزة في قمصان النادي منذ تأسيسه عام 1892؛ فيما يمثّل اللون الفيروزي مدينة ليفربول، ويذكّرنا أيضاً بلون طائر الليفر الشامخ فوق مبنى رويال ليفر الشهير، وتتزين الجهة الخلفية من ياقة القميص بالشعار رقم 96 مع شعلتين أيقونتين تحيطان به، وذلك تكريماً لضحايا حادثة هيلزبره التي شهدت مصرع 96 شخصاً من جماهير النادي.

وفي إطار تعليقه، قال صخرة دفاع نادي ليفربول، اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك: «يجمعني منذ فترة تعاون وثيق مع علامة نايكي ولديّ علاقة طيبة مع الشركة. لذلك أدرك تماماً ما تحمله التجهيزات الجديدة من مستويات راقية من حيث الابتكار والجودة في التصميم، ولعلّ صعودنا على منصات التتويج بهذه القمصان في الموسم المقبل، سيشكّل أمراً مميزاً للغاية».