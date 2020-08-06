خالد المدفع: نتطلع لإكمال مسيرة نجاحات نادي الشارقة البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه خالد بن جاسم المدفع الرئيس الجديد لمجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، على الثقة الكبيرة والغالية التي منحت له ليتولى مهمة قيادة دفة مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، ووعد ببذل الجهد هو وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتقدم رئيس المجلس الجديد على توجيه الشكر الجزيل إلى المجلس السابق برئاسة علي بن سالم المدفع، على كل الجهود التي بذلت وكل النجاحات التي تحققت منذ توليه المسؤولية، كما وجه الشكر إلى طارق علاي عضو مجلس الإدارة في المجلس السابق على جهوده طيلة الفترة السابقة من عمر المجلس، ووعد بإكمال المسيرة الناجحة ومواصلة مشوار الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم مجلس الشارقة الرياضي.

وذكر أن التشكيلة الجديدة ضمت معظم أعضاء المجلس السابق وهذا سيسهل من المهمة خلال المرحلة المقبلة معتبراً إضافة أعضاء جدد من أصحاب الكفاءات والخبرات سيثري العمل ويساهم في تحقيق مزيد من الإنجازات.