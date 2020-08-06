الذيد يكرم القائمين على تنفيذ فعالياته الصيفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد حفلاً لتكريم كوكبة من الشخصيات المشاركة في تنفيذ الأنشطة الصيفية الافتراضية لفعالياته والتي قدمت جهودها من خلال عدد من المواد المرئية التي تم بثها خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، عبر منصات النادي الإلكترونية.

ويأتي التكريم بعد النجاح الكبير الذي حققه نادي الذيد في فعالياته الافتراضية والإقبال المتواصل من قبل المواطنين، والمقيمين، للمشاركة في الأنشطة ومتابعتها بشكل يومي من خلال التواصل المرئي على «اليوتيوب» خلال الفترة الصباحية.

وقام سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، يرافقه خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية والإعلامية بالنادي، بتكريم كوكبة من الشخصيات الإماراتية المساهمة في تقديم وتنفيذ الفعاليات الصيفية، وشمل التكريم كلاً من: خليفة بن حمود الطنيجي، وسالم سلطان القايدي، وسعيد مطر بن دلموك، وعبيد راشد بن غرير الكتبي، ومهير عبيد الخيال الطنيجي، وسعيد بن نصيب الطنيجي، والشابين راشد سيف الطنيجي، ومحمد خليفة بن دلموك.

وأشاد سالم محمد بن هويدن بأدوارهم وجهودهم التطوعية التي ساهمت في تقديم العشرات من المبادرات التي بلغت 15 مبادرة، تم تقديم 72 فعالية من خلالها ما بين الزراعة والتراث والسنع والرحلات الافتراضية، والتي راعت تجسيد الهوية الوطنية وتوثيق التراث، علاوة على الأنشطة التكنولوجية والرياضية والتربوية والرحلات المتنوعة.