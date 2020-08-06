طاقم تحكيم فرنسي يدير ديربي النصر والهلال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة ديربي العاصمة الرياض الذي يجمع الليلة الأربعاء النصر بالهلال على ملعب الملك فهد الدولي في ختام الجولة الدورية 23 إلى طاقم فرنسي بقيادة حكم الساحة بينو باستين ويساعده كل من فريدريك هاكيت وهشام زكراني ويقف على تقنية الفيديو مواطنهم جيرمي بيغنارد والسعودي ممدوح الشهدان مساعداً له، والحكم الرابع السعودي ماجد الشمراني.

ويقود طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش لقاء الوحدة والشباب في مكة المكرمة وطاقم بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف لمباراة العدالة والاتفاق.

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