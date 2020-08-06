شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل النظر في طعن كارديف ضد حظر ضم لاعبين بسبب قضية سالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت محكمة التحكيم الرياضي إنها قررت للمرة الثانية تأجيل النظر في طعن كارديف ضد منعه من التعاقد مع لاعبين بسبب عدم الالتزام بدفع القسط الأول من صفقة ضم إيميليانو سالا من نانت مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19.62 مليون دولار).
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قضى في أكتوبر بوجوب دفع كارديف سيتي ستة ملايين يورو (7.08 مليون دولار) إلى النادي الفرنسي بعد خلاف بين الناديين حول موعد دفع المبلغ.
وقررت لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا في نوفمبر أن يتعرض كارديف لعقوبة منع التعاقد مع لاعبين في ثلاث فترات انتقال إذا لم يدفع المبلغ المتفق عليه في غضون 45 يوماً.
وتقدم كارديف بطعن ضد القرار في الشهر التالي، وكان من المفترض النظر في الطعن خلال ربيع العام الجاري.
وقالت محكمة التحكيم الرياضي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم الاتفاق على زيادة الوقت المسموح بالتقدم بالمستندات وإنه لم يتحدد حتى الآن الموعد الجديد لجلسة الاستماع.
وبعد توقيع العقد مع كارديف في يناير 2019، كان سالا يسافر من ناديه الفرنسي إلى ويلز للالتحاق بكارديف قبل أن تتحطم طائرته في القنال الإنجليزي.
وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة عقب عمليات بحث تحت الماء.
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