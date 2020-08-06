أندية الدوري العراقي تطالب بتأجيل انطلاق الموسم المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

طالبت بعض إدارات فرق الدرجة الممتازة العراقية لكرة القدم بتأجيل موعد انطلاق الدوري الممتاز الذي من المنتظر أن ينطلق في الشهر المقبل، وذكرت مصادر من فرق أندية الدرجة الممتازة، أن إدارات الأندية طالبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بتأجيل انطلاق الدوري لمدة شهر بسبب عدم وجود وقت كاف للإعداد إلى الموسم كون الفرق منقطعة عن التدريبات لمدة قاربت الستة أشهر.

وأوضحت المصادر أن الفرق تعاني بسبب عدم منحها الضوء الأخضر للتجمعات وإجراء التدريبات من قبل خلية الأزمة الصحية، لذلك فهي تنتظر تدخل الجهات المسؤولة لدى خلية الأزمة لمنحها الضوء الأخضر لبدء فرقها الكروية بممارسة التمارين وخوض المباريات التحضيرية.

وتابعت أن «أغلب اللاعبين المحترفين الذين تعاقدت معهم إدارات الاندية لم يصلوا إلى العراق بسبب إغلاق الملاحة الجوية، وعليه فإن التأجيل بات ملحاً كي تأخذ الفرق وقتها الكافي في الإعداد والتحضير لمنافسات الموسم المقبل».

ولفتت المصادر إلى أن إدارات الأندية قامت بصرف الكثير من الأموال في الموسم الماضي، وفي النهاية تم إلغاء الموسم، وذهبت تلك الأموال هدراً، لذلك فإن إدارات الأندية لا تريد تكرار التجربة في الموسم الجديد.