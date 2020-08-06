شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس مرمى الميناء العراقي في انفجار بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب حارس مرمى فريق الميناء لكرة القدم العراقي، حسنين محمد، في انفجار مرفأ بيروت، ونشر محمد عبر صفحته على «فيسبوك» قائلاً: «الحمد لله.. حيث نجاني الله العظيم من الانفجار».

وأضاف: «والله لحظة رعب اليوم عشناها في بيروت.. الحمد لله يا رب».

كما نشر محمد صورة لقدمه المصابة بالانفجار التي تمت معالجتها بشكل أولي داخل السكن الذي يقيم فيه في بيروت.

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