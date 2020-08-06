الاتحاد أبرز الخاسرين.. الأهداف تنهمر في عودة الدوري السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

شهد اليوم الأول من استئناف الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 17 هدفاً في 5 مباريات أقيمت لحساب الجولة 23، وكانت مباراة الأهلي والحزم التي كسبها الأول (4-2) المباراة الأعلى تسجيلاً بستة أهداف، وفي مباراة الرائد وضمك فاز الأول (3-0)، وفاز أبها والفيصلي على الاتحاد والتعاون بنفس النتيجة (2-1) وتغلب الفتح على الفيحاء (2-0).

وتلقى اتحاد جدة وجماهيره صدمة كبيرة بعد الخسارة من أبها ليزيد وضع العميد حرجاً حيث استقر في المركز الثالث عشر (23 نقطة) ولم يعد يفصله عن الفتح سوى نقطة واحدة بعد فوز الأخير وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

وتقدم الاتحاد بواسطة البرازيلي رومارينهو بعد 20 دقيقة لكن مرمى الحارس البرازيلي غروهي تلقى في الشوط الثاني هدفين عن طريق مهدي تاهرات وعمار النجار (49 و85) ليرتقي أبها للمركز السابع.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة بجدة، كاد الأهلي يتعرض لنفس السيناريو عندما تقدم (2-0) عن طريق عبدالرحمن غريب وعمر السومة (3 و50) قبل أن يستقبل مرماه هدفين حزماويين في ظرف ثلاث دقائق من كارلوس ستراندبيرج وجوناثان (62 و65)، وأنقذت تقنية الفار الأهلي من هدف ثالث للحزم بعدما رصدت وجود لمسة يد على يوسف عمر.

واستعاد الأهلي الذي صعد مؤقتاً للمركز الثالث (40 نقطة) قواه في آخر 10 دقائق بتسجيل هدفين عن طريق البدلاء هيثم عسيري ويوسف الحربي (84 و86)، وأصبح هيثم عسيري أول وأسرع لاعب يطرد بعد الاستئناف حيث شارك في 12 دقيقة سجل فيها هدفاً ونال بطاقة صفراء وثانية حمراء ليغيب عن ديربي جدة الذي يجمع الأهلي بالاتحاد الأحد القادم بينما يواجه الحزم الذي بقي في المركز 12 برصيد 23 نقطة العدالة.

وتقدم الفيصلي للمركز الخامس (38 نقطة) بفضل ثنائية أحمد أشرف واوغستو (9 و70) التي استقبلها مرمى البرازيلي كاسيو حارس التعاون مقابل هدف وحيد من البوروندي سيدرك أميسي (63) ليتراجع سكري القصيم للمركز الثامن مبتعداً عن المنافسة على المقعد الآسيوي.

وأحيا الفتح حظوظه بالبقاء بعد فوزه على الفيحاء (2-0) رافعا رصيده إلى 22 نقطة وبقي الثاني على 27 نقطة في المركز 11، ويدين النموذجي بفوزه للثنائي مروان سعدان وسعيد دبكة (16 و75).

وفي مباراة الرائد وضمك دق الأول مسماراً جديداً في نعش هبوط ضمك بثلاثية نظيفة سجلها ماركو بيريز وأحمد الزين ومحمد فوزير (8 و47 و80) ليتقدم الرائد للمركز السادس برصيد 35 نقطة وبقي ضمك قبل الأخير على18 نقطة.

وترك قرار إسناد مباريات الثلاثاء لحكام سعوديين ردود فعل متحفظة أبرزها ما ذكره حامد البلوي المدير التنفيذي لفريق الاتحاد حيث اعتبر إسناد مباريات الثلاثاء لحكام محليين بعكس مباريات الأربعاء التي سيقودها طواقم أجنبية بالقرار غير العادل.

واعترف البلوي بأن فريقه لم يكن جيداً أمام أبها نتيجة لعدة ظروف أهمها غياب 6 لاعبين أساسيين من بينهم الأرجنتيني ليناردو جيل.