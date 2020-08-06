اعتماد آلية بطولة كأس العراق للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

صادقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على توصية لجنة المسابقات، بشأن اعتماد آلية مسابقة بطولة كأس العراق للموسم الجديد.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية، أنه «سيتم اعتماد نظام البطولة، عبر دعوة الأندية بمختلف مستوياتها، بتقديم طلباتها إلى اتحاد الكرة، بداية من 25 أغسطس الجاري، وحتى 13 سبتمبر المقبل».

وأضاف البيان: «ستكون المشاركة اختيارية في كأس العراق، وستقام القرعة في السادس والعشرين من الشهر المقبل، وبعدها تنطلق المراحل الأولى والثانية والثالثة بتاريخ 20 و25 و30 أكتوبر، دون الدرجة الممتازة».

وتابع: «سيتأهل 12 فريقاً من التصفيات الأولى، لتنضم إلى فرق الدوري الممتاز في دور الـ32، على أن تلعب بقية المراحل، بداية من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع أيام الفيفا».