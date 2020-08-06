شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود الدوري المصري موسم 2019 / 2020 للحياة مرة اخري اليوم ، عندما يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في المباراة الؤجلة من الجولة الـ 14 للمسابقة، مباراة اليوم هي الاولي رسميا في مصر التي تقام عقب فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

التقرير التالي يقدم 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري :

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري البروسعيدي في الثامنة من مساء اليوم، في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع ال١٤ للدوري .

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع ان يدفع الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل يضم كل من : محمد ابو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، اما في مركز الوسط المهاجم فيضم الثلاثي احمد سيد زيزو واسلام جابر ومصطفي فتحي امامهم مصطفي محمد مهاجم صريح.

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غيابات الزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عدد كبير من الاعمدة الرئيسية في تشكيلة كارتيرون ، حيث يغيب كلا من طارق حامد وأوباما للإصابة والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض عقب عودتهما فى الساعات الماضية، إلى القاهرة، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة وباء كورونا، كما يغيب عن الزمالك كلا من شيكابالا وإمام عاشور نظرا لإيقافهما على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الشهيرة.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 16 مباراة ، حيث حقق الفوز 9 في مباريات ، وتعادل في 4 مباريات ، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، احرز لاعبوه 22 هدف ، وتلقت شباكه 13 هدف.

ترتيب المصري في جدول الدوري

يحتل المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة ، حيث حقق الفوز 5 في مباريات ، وتعادل في 5 مباريات ، وتعرض للخسارة في 6 مباريات، احرز لاعبوه 19 هدف ، وتلقت شباكه 18 هدف.