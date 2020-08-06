شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 سنة خدمة في الأهلي .. حسام عاشور يصر على "سوء الخاتمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمت دهراً وعندما تحدث خانته الألفاظ لتصل علاقته بالقلعة الحمراء إلى طريق مسدود بعدما وصل إلى مكانة مميزة في قلوب الأهلاوية، كان ذلك ملخص ما حدث بين حسام عاشور وجماهير النادي الأهلي، بعد عدة تصريحات مثيرة لم تتوقع الجماهير أنها قد تخرج عن كابتن الفريق السابق الذي ظل طوال 16 عاماً بعيداً عن الأضواء ملتزماً بأداء مهامة على المستطيل الأخضر لحصد الانجازات وتحقيق المعجزات مع الفريق الأحمر، لم يخرج خلالهم بتصريح إعلامي واحد من شأنه التجريح في أحد.

حسام عاشور وعلى مدار الفترة الماضية خلال توقف النشاط الرياضي أطلق وابلاً من التصريحات المثيرة اندلعت بعد أزمة اللاعب مع إدارة النادي التي رفضت التجديد لكابتن الفريق بناءً على توصية رينية فايلر المدير الفني للفريق، الذي وجد أن عاشور ليس له دوراً في ختياراته الفنية.

ونظراً لاستشعار إدارة النادي الأهلي الحرج في التنازل عن اللاعب بهذه الطريقة بعد تاريخه الكبير في النادي، قررت أن تمنح عاشور عدة امتيازات لم تمنحها لغيره، كان أبرزها مشاركة الأهلي في مباراة اعتزال عاشور على أن يقام مهرجان يليق بكابتن الأهلي، مع فتح أبواب القلعة الحمراء أمام اللاعب لبدء حياة مهنية جديدة في العمل الإداري بعد الاعتزال.

رغم اتفاق الطرفين فاجأ عاشور الجميع خلال ظهوره في فيديو عبر انستجرام متحدثاً لأول مرة إلى الجماهير وطاعناً في صدق وعود الإدارة الحمراء، التي صب اللاعب عليها غضبه مؤكداً أنه ماطلت في إتمام الاتفاق على مهرجان الاعتزال لأسباب غير واضحة.

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وبالتالي خرجت إدارة الأهلي ببيان تؤكد فيها سحب الامتيازات التي منحتها قبل ذلك لحسام عاشور وتعلن انتهاء علاقة اللاعب بالنادي بعد فيديو انستجرام.

لم يتوقف حسام عاشور عن التصريحات بل خرج من جديد بتصريحات أكثر قوة وإثارة، وقال عاشور: "ما حدث مني إعجاز، 16 عاما لم يسمع أحدا صوتي، في شهر ديسمبر الماضي بدأت مفاوضات التجديد مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، فقلت له إنني أريد الاستمرار لعامين لكي أصبح أكثر لاعب يتوج بالبطولات في العالم".

وأكمل "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغني أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قاله اعمل لعاشور كل اللى هو عايزه"، مشيراً إلي أنه عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي وأبلغه بأن السويسرى فايلر المدير الفنى رافض استمرارى بالفريق.

وأضاف عاشور: ماحدث معي حملة ممنهجة، وتاريخي يؤكد أنني لا أفتعل الأزمات، وعلق عاشور على تصريحات سيد عبد الحفيظ مندهشا بأن علاقته بالنادى انتهت، مشيرا انه مرتبط بالنادى الأهلى ارتباطا كبيرا ولكن علاقته انتهت مع بعض الأشخاص فى النادى، قائلا: "الأهلى بيتى وهفضل مرتبط بيه طول العمر والجماهير فوق رأسى".