شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك: حياتكم وصحتكم أهم مليون مرة من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في رسالة وجهها إلى لاعبي الزمالك قبل مباراتهم المؤجلة أمام المصري البورسعيدي، الخميس، ضمن منافسات الدوري العام، أن حياة اللاعبين وصحتهم أهم مليون مرة من الدوري.

وأجري «منصور» اتصالا بالجهاز الفني ولاعبي الفريق، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن ما يهمه في المقام الأول والأخير عدم تعرض أي لاعب لأي مكروه، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مطالبا اللاعبين بعدم الاستهانة بالفيروس.

وقال رئيس النادي: «خروج اللاعبين من كل مباراة دون إصابات بكورونا هو المكسب الحقيقي، وأهم مليون مرة من الدوري».