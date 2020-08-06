شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، المدير الفني، حيرة قبل اختيار قائمة وتشكيل مباراة فريقه أمام المصري، الخميس، في مباراتهم المؤجلة ببطولة الدوري، التى تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بسبب الإصابات وغياب بعض الأساسيين وعلى رأسهم طارق حامد وأوباما.

واستقر الجهاز الفني على ملامح التشكيل المبدئي الذي سيخوض به مباراة المصري، ولن يخرج عن محمد أبوجبل في حراسه المرمي، أمامه محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وحازم إمام وفيرجاني ساسي ومحمد حسن واحمد السيد زيزو وإسلام جابر واسامة فيصل «مصطفي فتحي» ومصطفي محمد.