قاسم إبراهيم: «سيدات يد الزمالك» جاهز للفوز في جميع المباريات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك تدريباته بقيادة قاسم إبراهيم، المدير الفني، على فترتين صباحية ومسائية بملاعب النادي المفتوحة. وأكد المدير الفني ليد السيدات جاهزية لاعباته لخوض مباريات ودية بداية من 18 أغسطس الجاري استعدادا لاستئناف الدوري. وأشار إلى أن الفريق سيحقق الفوز بالمباريات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير البيضاء عقب الثقة الكاملة التي منحها للفريق من أجل تحقيق بطولات للزمالك. ويخوض الفريق أول مباراة رسمية له عقب استئناف النشاط الرياضي أمام المعادي 25 الشهر الجاري بصالة نادي المعادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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