شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مباراة المصري صعبة.. وسنخوضها بحثًا عن الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يولي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مباراته أمام المصري البورسعيدي، الخميس، أهمية خاصة من أجل الفوز.

وأكد كارتيرون للاعبيه خلال المحاضرة الأخيرة، مساء الأربعاء، أن المباراة صعبة كونها أول مباراة رسمية بعد توقف 4 شهور، فضلا عن الضغوط العصبية والنفسية الواقعة على اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالب كارتيرون لاعبيه بالفوز، وقال: «سنخوض جميع المباريات بحثا عن الثلاث نقاط بداية من مواجهة الفريق البورسعيدي».