شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضى منصور علي تصريحات مصطفى يونس حول «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه «يعمل ليل نهار من أجل خدمة أعضاء نادي الزمالك وإسعاد جماهيره بمزيد من البطولات والألقاب واستمرار الطفرة والصحوة البيضاء التي يعيشها النادي في عهده على كافة المستويات».

وعلق «منصور» على تصريحات مصطفي يونس، كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق، التي وصفها فيه بأنه رئيس نادي مثالي وناجح بنسبة 100%، قائلا: «مصطفي يونس نجم وقطب أهلاوي كبير، وعندما يقول ذلك عني وعن مجلسي فهذه شهادة من المنافس، لاسيما وأنه عندما عقد مقارنة بيني وبين الخطيب أكد أنني ناجح في الزمالك بامتياز وأن رئيس الأهلي ناجح بنسبة 15% فقط».

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن «مصطفي يونس لا يخشي في الحق لومة لائم، وشهادته هذه توثيق لتاريخ هذه الحقبة»، قائلًا: «أعتقد إنه كابتن الأهلي التاريخ ليس له أي مصلحة مع إدارة الزمالك حتي يجاملنا، ولكنه قال كلمة حق في زمن ساد فيه النفاق وتزييف الحقائق».