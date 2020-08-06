جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد المصري

ينتظر عشاق الكرة المصرية، عودة الدوري المصري اليوم الخميس، بعد توقف دام لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، ويلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.

الزمالك والمصري



الزمالك ضد المصري

موعد مباراة الزمالك ضد المصري



يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة



تقام المباراة في فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك والمصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري



ستذاع مباراة الزمالك ضد المصري على قناة أون تايم سبورت.

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد المصري .. كارتيرون يؤجل إعلان القائمة



الزمالك والمصري

وفضل الفرنسى كارتيرون، ، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر اقامتها على ستاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة 20 لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات فى المباراة.

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد المصري .. تشكيل الأبيض المتوقع



الزمالك والمصري