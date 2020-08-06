شكرا لقرائتكم خبر عن زي موحد للحكام في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اللجنة الخماسية اتحاد الكرة مع الشركة الراعية للملابس على تصميم زي جديد و موحد للحكام في الموسم المقبل للدوري 2020 -2021 ، يظهرون به في مسابقة الموسم المقبل ، واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var

وعلم ”الخليج 365” أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

وفي سياق متصل ، كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

ويستأنف مباريات الدورى الممتاز اليوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجارى.