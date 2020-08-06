شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أهلاوي من تصريحات لاعب الجونة قبل إنهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الاستياء بين مسئولي الأهلي من تصريحات أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة، والتي أكد فيها أنه لن يعود للقلعة الحمراء نهاية الموسم حال عدم حصوله على وعود بالمشاركة أساسياً، وأكد مسئولو الأهلي أن تصريحات أكرم توفيق لم تكن موفقة وظهرت وكأنه يُملي شروطه على النادي من أجل العودة وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الأهلي بشكل كامل ، وقال أكرم توفيق في تصريحاته :"سأتحدث مع إدارة الأهلي قبل عودتي لصفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد في حالة أن هناك رغبة في الاعتماد عليا سأعود، أما لو هناك اتجاه لاستبعادي سأجدد اعارتي للجونة موسم أخر"، متابعاً أنه رحل للجونة من الأساس من أجل الحصول على فرصة اللعب بعد أن وجدها صعبة في الأهلي لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه وبالتالي فليس من المنطقي أن أعود لأصبح خارج الحسابات من جديد على حد قوله.
من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية غداً الجمعة ، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبي في بطولة الدوري.
وكان الأهلي قد خاض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، كما خاض لاعبو الأهلي من قبل تقسيمة بطول الملعب استمرت 90 دقيقة.
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